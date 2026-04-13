Bonifici ai figli: attenzione alla causale, così eviti controlli e sanzioni del Fisco

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Fare un bonifico al proprio figlio è un gesto comune: un aiuto per l’università, un regalo o un sostegno economico. Ma attenzione, perché anche queste operazioni possono finire sotto la lente dell’Agenzia delle Entrate se non sono compilate correttamente.

Negli ultimi anni, infatti, i controlli fiscali sui movimenti bancari sono diventati sempre più sofisticati. L’obiettivo è verificare che ogni somma trasferita sia coerente con i redditi dichiarati e che non nasconda operazioni imponibili non dichiarate.

Perché la causale è così importante

Quando si effettua un bonifico, la causale non è un dettaglio secondario. È proprio questo elemento che consente di spiegare la natura del trasferimento e di evitare equivoci.

Se la motivazione non è chiara, il Fisco potrebbe interpretare la somma come reddito o compenso non dichiarato. In questi casi, può partire una richiesta di chiarimenti o, nei casi peggiori, un accertamento fiscale.

Al contrario, una causale precisa e coerente rappresenta una tutela concreta per il contribuente, perché dimostra che si tratta di un trasferimento lecito, ad esempio un aiuto familiare o una donazione.

Quale causale usare per i bonifici ai figli

Non esiste una formula unica obbligatoria, ma è fondamentale indicare in modo chiaro il motivo del pagamento. Le causali più corrette sono quelle che rendono esplicita la natura familiare del trasferimento.

Alcuni esempi utili:

“sostegno economico familiare”

“regalo a favore del figlio”

“donazione per spese universitarie”

“aiuto familiare”

In alcuni casi è possibile essere ancora più specifici, ad esempio indicando l’occasione (“regalo laurea” o “contributo affitto”). Questo riduce ulteriormente il rischio di contestazioni.

L’importante è evitare causali generiche o ambigue, che potrebbero non chiarire la reale natura dell’operazione.

Quando scattano i controlli

I bonifici tra parenti sono perfettamente legali e non esiste un limite massimo di importo. Tuttavia, alcune situazioni possono attirare l’attenzione del Fisco:

somme elevate rispetto al reddito dichiarato;

movimenti frequenti e non giustificati;

assenza di una causale chiara;

impossibilità di dimostrare l’origine del denaro.

In questi casi, l’Agenzia delle Entrate può chiedere spiegazioni e, se necessario, avviare verifiche più approfondite.

Bonifici ai figli causale corretta: non sono automaticamente reddito

Un punto importante da chiarire: ricevere denaro da un familiare non significa automaticamente dover pagare tasse. La giurisprudenza ha ribadito che i bonifici tra parenti non sono considerati reddito, a meno che non venga dimostrato il contrario.

Questo significa che il contribuente non è automaticamente in difetto, ma deve essere in grado di giustificare la provenienza delle somme in caso di controlli.

Il rischio sanzioni (e come evitarle)

Le sanzioni non scattano per il semplice bonifico, ma per la mancanza di trasparenza. Se un trasferimento non è giustificato, il Fisco può considerarlo reddito non dichiarato o una donazione non regolarizzata, con conseguenze fiscali anche rilevanti.

Per evitare problemi, bastano alcune buone pratiche:

indicare sempre una causale chiara e dettagliata;

conservare eventuali documenti che giustificano il trasferimento;

evitare operazioni incoerenti rispetto al proprio reddito.

Bonifici ai figli causale corretta: controlli sempre più digitali

Dal 2026, inoltre, i controlli sono diventati ancora più avanzati grazie all’uso di sistemi automatizzati e incrocio dei dati bancari. Questo rende ancora più importante la tracciabilità e la chiarezza delle operazioni.

In sostanza, il bonifico resta uno strumento sicuro e legittimo per aiutare i propri figli, ma va utilizzato con attenzione.

Trasferire denaro ai propri figli non è vietato né rischioso, ma richiede attenzione ai dettagli. La causale, spesso sottovalutata, è in realtà il primo elemento di difesa in caso di controlli.

Basta poco per evitare problemi: scrivere in modo chiaro perché si sta effettuando il bonifico. Una semplice accortezza che può fare la differenza tra un’operazione tranquilla e un possibile accertamento fiscale.