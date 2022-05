Bonificata l’area parcheggio da terre e rocce da scavo, Manzella: “Grazie sindaco”

Manfredonia 9 maggio 2022 Bonificata l’area parcheggio da terre e rocce da scavo.



Dopo appena 6 giorni l’area parcheggio, sita in via Orto Sdanga angolo via Pastini, è stata completamente bonificata dai metri cubi di terre e rocce da scavo, abbandonate per dei lavori effettuati nei paraggi, da più di un anno.



Il responsabile delle Guardie Ambientali italiane, Alessandro Manzella, ringrazia il SINDACO e l’amministrazione comunale per la celerità nell’intervento di bonifica effettuata nel parcheggio; questo anche a nome dei residenti di Via Orto Sdanga, Via Pastini e via San Salvatore.



Resp.le Alessandro Manzella