Bomboniere battesimo economiche: le tendenze più chic

Le bomboniere battesimo economiche sono un modo delizioso per ringraziare gli ospiti di aver condiviso un giorno così speciale per il bambino. L’evento, infatti, simboleggia e celebra l’ingresso nella fede cristiana. Ma non solo: è anche un giorno per festeggiare la nuova famiglia e per dare il benvenuto al neonato assieme ad amici e parenti.

Perciò, le bomboniere fanno da contorno all’evento, aggiungendo un tocco personale alla giornata e un ricordo del lieto momento trascorso tutti insieme. Ci sono molti modi diversi per personalizzare le bomboniere di battesimo, dalla scelta dei colori giusti alla selezione del design perfetto. È importante scegliere bomboniere che riflettono la personalità e il tema del bambino e che siano anche utili e riutilizzabili. Per questo, possiamo personalizzare le bomboniere di battesimo aggiungendo un biglietto scritto a mano o includendo una foto del bambino.

Su Top Argento, l’e-commerce online specializzato in bomboniere battesimo economiche, possiamo trovare un ricco assortimento di prodotti studiati per incontrare i favori di tutti. Gli articoli si dispongono in una varia gamma di idee, design e prezzi che si possono scegliere e selezionare in base alle proprie esigenze. Inoltre, per chi fa un primo ordine è previsto un codice sconto di benvenuto pari al 10% sull’acquisto. Un modo per ringraziare la clientela per la fiducia accordata e, allo stesso tempo, per partecipare al festoso evento con un piccolo omaggio pensato sia per i genitori che per il nuovo arrivato o la nuova arrivata.

Le ultime tendenze in fatto di bomboniere battesimo economiche

Una delle ultime tendenze in fatto di bomboniere per il battesimo economiche è il portaconfetti con associato diverse immagini. Si tratta di un design senza tempo che si adatta bene a qualsiasi tema scelto per il battesimo del bambino. All’interno si possono collocare i confetti, una scritta a mano così da personalizzare il momento e la foto del neonato. Ciò renderà il pensiero ancora più gradito proprio perché specifico per l’occasione.

Se l’evento è più incentrato nel tema religioso si può pensare ad associare una figura della cristianità, al fine di sottolineare il significato cristiano dell’evento. Le più gettonate sono la Madonna o Gesù Bambino. Entrambi i soggetti rappresentano il nucleo familiare e la sacralità della famiglia. Il fine del regalo è quello di sottintendere l’importanza e il ruolo chiave della famiglia nella società e nella vita in generale.

Le tendenze di acquisto in fatto di battesimo prediligono oggetti dal taglio classico come le cornici per le foto, gli orologi da tavolo, varie figure da scrivania e i portachiavi. Tutti questi articoli possono essere personalizzati con un po’ di fantasia e creatività per renderli adatti al tema dell’evento. Ciò è particolarmente utile qualora si scegliesse un tema del battesimo alternativo e poco tradizionale.

In questo caso si potrebbe allegare alla celebrazione una bomboniera che ne simboleggia la particolarità. Per esempio, se si vuole realizzare un battesimo prendendo spunto dal libro “Alice nel paese delle meraviglie” di Lewis Carroll si può scegliere come bomboniera un coniglio a rappresentare il celeberrimo personaggio del racconto, il Bianconiglio. Se il tema è più tradizionale, potete anche scegliere di offrire bomboniere tradizionali.

Le mode in questo senso sono piuttosto ambivalenti e si spostano da uno stile classico e tradizionale a uno stravagante e originale. La differenza è data dalla personalità dei genitori e dalla loro capacità di essere creativi. Ma possiamo dire che in generale la tendenza va da un evento ultra classico a un altro super particolare.

Scegliamo una bomboniera che sottintenda un significato

Il battesimo è un evento unico, e nonostante il bambino non ne sia consapevole deve comunque rimanerne traccia nei ricordi degli ospiti. Per fare ciò è necessario allegare un oggetto che possa rappresentare al meglio il momento vissuto. In tal senso, come abbiamo già detto, entrano in campo le bomboniere battesimo economiche, che fungono da catalizzatori di memorie. La loro finalità è quella di ricordare agli ospiti la celebrazione anche negli anni a venire e riportare in superficie le emozioni provate.

L’unico modo perché questo espediente funzioni è fornire di un significato specifico l’oggetto, senza il quale sarebbe solo un’altra chincaglieria dispersa per la casa. Dobbiamo riflettere a fondo e scegliere ciò che rappresenta il nucleo familiare o la personalità del nuovo arrivo. Non selezioniamo un oggetto a caso, dunque, ma infondiamo alla bomboniera tutto l’amore e la felicità che stiamo provando. Il sentimento si trasmetterà di conseguenza e gli ospiti avranno la fortuna di percepire tutta la positività e la bellezza espressa.