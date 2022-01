Bombe a San Severo. Barone: “Quanto accaduto richiede una risposta forte da parte delle istituzioni e dell’intera comunità”

“Quanto accaduto a San Severo in queste ultime ore richiede una risposta forte da parte delle istituzioni e della comunità intera. Sono vicina al sindaco Miglio e a tutta l’amministrazione comunale, che ho incontrato nei mesi scorsi assieme ai parlamentari e sono convinta che lavorando insieme a più livelli riusciremo a incidere davvero sulla città”. Lo dichiara la consigliera del M5S e assessora al Welfare Rosa Barone dopo le bombe esplose nella notte davanti a due attività commerciali a San Severo.

“Chiedo a chi ha visto qualcosa – continua Barone – di non fare finta di niente e dare il suo contributo per individuare gli autori di questi gesti. Auspico la conferma della convocazione di un consiglio monotematico sulla Capitanata, come richiesto da noi consiglieri regionali foggiani, perché è necessario mantenere alta l’attenzione su quello che succede sul territorio. Gli imprenditori danneggiati questa notte e tutti i cittadini di San Severo devono sapere che non sono soli”.