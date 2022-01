Bombe a Foggia: la Capone chiede disponibilità del ministro Lamorgese per incontro in regione

La presidente del Consiglio regionale pugliese, Loredana Capone, durante la sessione di lavoro in corso per la scelta dei tre grandi elettori pugliesi, sottolinea di aver chiesto “la disponibilità della ministra Lamorgese a venire in Consiglio a relazionare sulla situazione, e a dire quali misure si intendono prendere, invitando ovviamente tutte le autorità e i parlamentari eletti in Puglia ad essere presenti con noi e ad esporre le proposte che si intendono assumere per supportare l’attività che il Consiglio regionale intende fare»