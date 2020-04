Bollettino Nazionale: “Il numero più basso di decessi dal 19 marzo”

Sono 525 i morti nelle ultime 24, il numero più basso dal 19 marzo. Il dato è stato fornito dal capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, durante la consueta conferenza stampa. Sono invece complessivamente 91.246 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 2.972 (sabato l’incremento era stato di 2.886). Il numero complessivo dei contagiati – comprese le vittime e i guariti – è di 124.632.



Continua a calare, per il secondo giorno consecutivo, il numero degli accessi in terapia intensiva. Secondo i dati esposti dal capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, sono 3.977 i malati di coronavirus ricoverati in terapia intensiva, 17 in meno rispetto a ieri. Di questi, 1.317 sono in Lombardia (dove gli ospedali non hanno più bisogno di mandare altrove i pazienti). Calano anche i ricoveri: dei 91.246 malati complessivi, 28.949 sono poi ricoverati con sintomi (61 in meno rispetto a ieri) e 58.320 sono quelli in isolamento domiciliare.