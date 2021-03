Un bolide straordinariamente luminoso ha attraversato il cielo italiano (ma visibile soprattutto al Sud) nella serata di ieri, lunedì 15 marzo. Il fenomeno è stato segnalato da vari testimoni alle 20.57.

Dalle immagini l’oggetto in questione sembrerebbe un meteoroide, ovvero un frammento spaziale di piccole dimensioni penetrato in atmosfera e disintegratosi in atmosfera a causa dell’attrito producendo una scia luminosa.