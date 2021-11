Black Friday 2021, quando inizia e quali sono le date in Italia? Salvo anticipazioni – come è già accaduto per colossi o grandi catene quali Amazon, Mediaworld, Unieuro e Euronics solo per citare le più cercate dagli utenti -, come da tradizione l’arrivo del ‘venerdì nero’ dello shopping fra sconti, ribassi e super offerte cadrà alla fine del mese di novembre, più precisamente l’ultimo venerdì, e cioè il 26.