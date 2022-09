Bimba morsa al volto dal pitbull di famiglia, ricoverata in Puglia

Lecce: una bambina di soli sette anni è stata ferita al volto da un morso dal cane di famiglia, un pitbull, mentre si trovava in casa con i genitori e la nonna, quest’ultima presente al momento dell’aggressione.

L’episodio è accaduto ieri sera in provincia di Lecce.

La piccola, soccorsa e condotta al pronto soccorso dell’ospedale ‘Vito Fazzi’ di Lecce, ha riportato profonde ferite al volto ed è ricoverata nel reparto di chirurgia pediatrica. Non è in pericolo di vita.

L’animale è tuttora sotto sequestro e affidato in custodia al proprietario.