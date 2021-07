Bilancio positivo per i primi giorni de “Il libro possibile” a Vieste il 29 e 30 luglio attesi Fico e Saviano per parlare di legalità

E’ stata una grande sorpresa per la partecipazione di pubblico, grazie alle personalità che si sono alternate sul palco. Vieste non è solo mare, ma anche cultura. Vogliamo diventare una realtà famosa anche per la capacità di offrire cultura ai cittadini ed ai turisti. Saviano ed il presidente della Camera, si parlerà di legalità. il Gargano ha bisogno di legalità.