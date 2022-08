Bietola con purea di fave bianche: la ricetta di Annarita.

Ecco gli ingredienti e il procedimento.

Tipo di ricetta: Ricette secondi, TodoFood

Cucina: Italiana

Difficoltà: Facile

INGREDIENTI

Fave bianche secche

Cipolla

Alloro

Acqua

Sale

Olio e.v.o

Peperoncino

Bietole

PROCEDIMENTO

Mettere in ammollo le fave bianche secche per 6/8 ore, lavarle e procedere con la cottura in un tegame con cipolla e alloro, ricoprendole di acqua

Tempo di cottura 40′ circa o comunque finché non saranno morbide e cremose

A cottura quasi ultimata aggiungere sale, olio e peperoncino

Bollire le bietole e scolarle bene

Disporre in un piatto fondo la verdura e poi la purea di fave, aggiungendo un filo d’olio

