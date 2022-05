Bicincittà, Gruppo Santa Chiara: “Tema scelto è stato l’Alzheimer”

Come ogni anno UISP aps Foggia Manfredonia Comitato Territoriale organizza la manifestazione

“BICIINCITTA’” associata ad un tema specifico, che metta in risalto delle realtà ricollegabili al

benessere, un evento dedicato allo sport che ha visto partecipe l’intera cittadinanza di

Manfredonia.



Quest’anno, dopo due anni di stop a causa del Covid-19, il tema scelto è stato l’Alzheimer.

Questa patologia rientra tra le malattie neurodegenerative molto diffuse nel nostro territorio,

tanto da diventare una vera e propria emergenza, non solo sanitaria ma anche sociale.



Il Gruppo Santa Chiara da anni si interessa di questo fenomeno, tanto da essere il precursore,

tramite le strutture residenziali e semiresidenziali specializzate nel trattamento di queste

patologie, non ha potuto non accogliere l’invito ad essere parte attiva in questa manifestazione.

Grazie al Convegno sull’Alzheimer tenutosi giovedì 12 maggio al palazzo dei Celestini, aperto a

tutta la cittadinanza, attraverso le figure altamente qualificate e professionali intervenute, il

Gruppo Santa Chiara, ha ribadito con estrema chiarezza l’importanza della diagnosi precoce delle

patologie neurodegenerative e il fondamentale apporto che i centri diurni posso apportare nella

cura delle medesime, configurandosi di estremo aiuto noi solo per i pazienti ma soprattutto per i

caregiver impegnati nell’assistenza.

Il lavoro del Gruppo si dispiega attorno a due parole chiave “Benessere” e “Cura” obiettivi principali di tutto il lavoro. Per questi semplici motivi la missione di tutti gli operatori del settore è stabilirsi come parte attiva nella rete dei servizi da offrire al nostro territorio, così da rendere la nostra amata città un posto migliore dove vivere e invecchiare.



L’importanza di sottolineare la realizzazione di questi obbiettivi ha reso la giornata unica nel suo

genere.