‘Bianche sorprese’ nel prossimo weekend?

Nel prossimo weekend e fredde correnti provenienti dall’est Europa proveranno ad intrufolarsi dapprima sui Balcani e a seguire sull’Italia centro-meridionale arrecando un graduale guasto del tempo e soprattutto un sensibile calo delle temperature. Tutto questo mentre l’anticiclone continuerà ad avvolgere l’Europa occidentale ed il nord Italia.

La tendenza per il week-end è confermata non solo da tutti i modelli matematici ma anche dalle medie degli scenari che inquadrano molto bene l’avvezione fredda continentale pronta ad immergersi nel Mediterraneo dalla “porta orientale”, ovvero dai Balcani. In questo caso sarebbero le regioni adriatiche e del sud a ricevere i maggiori effetti dell’irruzione fredda, mentre il lato tirrenico centro-settentrionale ed il nord Italia vedrebbero un netto calo termico ma condizioni meteo stabili.

Il primo assaggio dall’est potrebbe arrivare tra sabato 18 e lunedì 20, proprio a ridosso dell’inizio dell’inverno astronomico.

Ma dove nevicherà nel fine settimana? Per il momento è difficile redarre una previsione precisa a tal proposito, considerando che mancano ancora molti giorni al presunto peggioramento.

In arancione le aree dove la possibilità di neve nella giornata di domenica 19 è più alta. In giallo possibilità attorno al 50%, in verde e blu possibilità molto più basse: