Berlusconi ritorna in campo. “Sono addolorato e deluso da Vladimir Putin”.

Silvio Berlusconi ritorna in campo. A Roma, dopo due anni di iniziative a distanza, il leader di Forza Italia ha incontrato i suoi sostenitori in una convention del partito su “L’Italia del futuro”. L’intervento di Berlusconi è stato molto atteso, soprattutto dopo la mancata candidatura come Presidente della Repubblica.

Questa, infatti, è stata una delle prime iniziative pubbliche dopo il periodo che ha visto Berlusconi protagonista del toto-Quirinale. L’intervento di oggi, in gran parte, è stato dedicato alla situazione di politica internazionale. Le parole di Berlusconi sul conflitto fra la Russia e l’Ucraina erano state invocate dal molti, soprattutto considerando l’amicizia storica che legava Berlusconi al Presidente Putin.

Berlusconi è stato netto, ribadendo la coerenza di Forza Italia rispetto alla sua identità: ovvero quella di un partito liberale, europeista, atlantico. “Alla Russia spetta fare un passo nella giusta direzione, facendo tacere le armi. Il cessate il fuoco da parte della Russia è fondamentale e prioritario”. Berlusconi, che si è detto favorevole al sostegno della resistenza e della libertà dell’Ucraina, ha parlato anche degli orrori di Bucha. “Di fronte ai massacri di Bucha, veri e propri crimini di guerra che sono stati compiuti, la Russia non può negare la propria responsabilità”.

Dopo 45 giorni di silenzio, poi, è arrivata una sua condanna ufficiale rispetto alla politica bellica di Putin. “Sono profondamente deluso e addolorato dal comportamento di Vladimir Putin, che si è assunto una gravissima responsabilità di fronte al mondo intero”. Queste le parole di Berlusconi che si è detto anche preoccupato della possibile alleanza fra la Russia e la Cina e dell’assenza di una politica estera e di difesa comune dell’Unione Europea. “Si invoca una politica dell’energia, mentre l’Europa paga ancora una volta la debolezza che le deriva dall’assenza di leader e di una politica estera e di difesa comune, quelle innovazioni che ho da sempre invocato invano”.