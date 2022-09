Ben Affleck e Jennifer Lopez, è già crisi? La verità sulla loro relazione

Ben Affleck e Jennifer Lopez sembrano essere arrivati ai ferri corti. A 20 anni dalla loro prima relazione e a pochi mesi dal loro matrimonio nessuno si aspettava che le parole dell’ex marito di JLO si potessero rivelare esatte: “Non penso che il loro matrimonio durerà molto. Auguro a lei e a Ben il meglio, ma non sono convinto che durerà. Jen adora essere innamorata, ma è stata fidanzata sei volte. Ben è il marito numero quattro, io ero il numero uno e mi aveva detto che ero l’amore della sua vita. Penso che si sposerà almeno sette o otto volte”.

Pronostici a parte, la crisi tra i due novelli sposi è reale o si tratta di una semplice montatura giornalistica d’oltreoceano? Questo quanto si legge sul magazine statunitense Heatworld: “Potrebbero esserci già guai in paradiso per gli sposi novelli. JLo ha notato il cambiamento di umore del suo nuovo marito e sta iniziando a preoccuparsi. Ben, 50 anni, si sta già stancando di lei. Lei ha davvero terrore di un nuovo divorzio. Ora che tutta l’eccitazione del matrimonio e della luna di miele è finita Jen è terrorizzata dal fatto che Ben possa annoiarsi molto facilmente della vita matrimoniale. Sente una pressione enorme sulla sua vita privata, non vuole un altro divorzio e sta facendo di tutto per resistere. Sta cercando sempre cose fresche ed eccitanti per tenere vivo il rapporto. Non vuole divorziare, teme il giudizio della gente. Tornare insieme e sposarsi è stata una favola, ma è tornata alla realtà ora che l’estate è finita, tutto è cambiato. Jen pensa che dovrebbero girare un altro film insieme, per ravvivare il rapporto. Il suo team lo sconsiglia, ma Jen è una potente produttrice con la sua società di produzione. Pensa che sia il modo perfetto per mantenere le cose eccitanti e impedire a Ben di annoiarsi. Jen non vuole soffocare Ben, ma sa che non dovrebbe essere lei a fare tutto il lavoro. Ben ha dei problemi ben noti quando si tratta di feste e giochi d’azzardo, e lei teme che torni ai suoi vecchi vizi”.