“Bellezza e legalità per una Puglia libera dalle mafie”. Prende vita il progetto Four Future, la bellezza dell’arte contro la contaminazione mafiosa

FourFuture è il nome del progetto vincitore del bando realizzato dalla Regione Puglia “Bellezza e legalità per una puglia libera dalle mafie”, elaborato da Auxilium Borgo Mezzanone e Coworking Smart Lab.

Attraverso l’attuazione di quest’ultimo si vuole stimolare la partecipazione ed il protagonismo giovanile attraverso l’educazione alla bellezza eallalibera espressione artistica.

Four Future prevede la realizzazione di numerosi laboratorida svolgersi presso le seguenti località: Manfredonia (presso il Coworking Smart Lab e Villa Rossana, luogo confiscato alla criminalità), Mattinata e Borgo Mezzanone.

I laboratori teorici e pratici con caratteri di innovazione sociale saranno fulcro del percorso didattico, lo stesso che permetterà ai destinatari di Four Future di cimentarsi in diverse attività tra cui Beat Sreet Musica, Stencil Art su diversi supporti, laboratori di calligrafia e lettering, Street art digitale, Break dance, Graffiti, Arti visuali e Dj nativi digitali.

La modalità utilizzata per la realizzazione dei laboratori è quella del learning by doing, ovvero imparare attraverso la realizzazione e la messa in pratica dell’attività.

A conclusione del progetto saranno realizzate rappresentazioni itineranti a Manfredonia, Mattinata e Borgo Mezzanone con spettacoli artistici digitali e grafici con accompagnamento musicale e dance.

Il tutto sarà possibile grazie alla collaborazione di un mosaico di personalità.

Diversi saranno i partner del progetto: l’associazione Auxilium Borgo Mezzanone,Coworking Smart Lab (oggiAss. Arciviceversa), I.I.S.S. Roncalli – Fermi- Rotundi – Euclide, l’associazione Arci Travel di Stornara, l’associazione Mad Mall, l’associazione culturale Provo.Cult ed infine l’Istituto Comprensivo Statale “Alfieri – Garibaldi”.

Four Future è indirizzato in modo primario a giovani in età scolare ed under 18 a rischio dispersione e condizionamento ed ha la durata complessiva di 330 ore.



In coerenza con il bando, il progetto ha la finalità di creare una filiera sana che possa occupare e invogliare i ragazzi verso modelli di sviluppo virtuoso del territorio, portando il messaggio della legalità e dell’impegno attivo e promuovendo forme di socializzazione improntate al rispetto di genere, libere da qualsiasi forma di discriminazione.