Beer & Food a San Giovanni Rotondo, un omaggio alla musica revival

Sarà un grande evento estivo, cinque giorni di Beer & Food organizzati nel centro della città di San Giovanni Rotondo, in Piazza Europa. Cinque eventi straordinari per cinque giorni indimenticabili. Tutto questo è il “Festival…Bar” che si svolgerà a San Giovanni Rotondo, da venerdì 5 a martedì 9 agosto 2022. Un omaggio ai brani musicali che hanno caratterizzato il nostro Paese dalla metà degli anni ’60 in poi. Ricco il programma di intrattenimento musicale, cinque concerti di grande livello, cinque proposte musicali per tutti i gusti, per cinque serate all’insegna della buona musica,buon cibo, ottimi drinks e fiumi di birra ghiacciata.

Si parte venerdì 5 agosto, con la band “Beat Rock- Live Band”, il gruppo farà ascoltare il meglio della musica italiana Beat anni ‘60 in chiave moderna e del tutto rock. Sabato 6 agosto appuntamento con il gruppo “Wildcar 7080” , tribute band anni ‘70-‘80, i brani rock’n dance più belli e rappresentativi di quegli anni indimenticabili. Attesissimo il concerto di Michele Longo, reduce dall’esperienza di The Voice a Rai 2, domenica 7 agosto. Sarà l’energia dei Litfiba dei Cafè Mexcal ad intrattenere il pubblico lunedì 8 agosto. Grande chiusura del festival con i Gargarensi, un mix di musica popolare e simpatia per chiudere in bellezza il Festival, martedì 9 agosto. Tutti i concerti inizieranno alle ore 21.00, apertura stand ore 19.00.

L’evento rientra nella programmazione estiva di Ri..estate a San Giovanni Rotondo, si ritorna in Piazza Europa dopo il successo del Festival 28 luglio del 2018 ed altri live, dopo anni di stop legati all’emergenza sanitaria. Piazza Europa si appresta a vivere uno degli eventi più importanti di questa estate.

“Sarà una cinque giorni dedicata allo Street food e all’ottima musica. Un cocktail divertente e frizzante tra buona cucina, buon bere e tanti momenti di spettacolo da ritmi sostenuti e diversi, un vero e proprio ponte tra vari periodi musicali, in una proposta varia e rivolta a tutti”, promettono gli organizzatori.

Info 3286756177 – 3389670526