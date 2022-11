Bayern Monaco-Inter: probabili formazioni, precedenti e dove vederla in TV e streaming

L’Inter questa sera, alle ore 21, affronterà all’Allianz Arena il Bayern Monaco, match valido per la sesta e ultima giornata del Girone C di Champions League. Entrambe le squadre sono già matematicamente qualificate agli ottavi di finale ma in testa alla classifica, a punteggio pieno, ci sono i bavaresi di Nagelsmann.

I precedenti di Bayern Monaco-Inter

Bayern Monaco e Inter si affrontano per la nona volta nelle coppe europee. Il bilancio è abbastanza equo: 4 vittorie dei bavaresi, un pareggio e 3 successi dei nerazzurri. Una statistica però può far sorridere mister Inzaghi. Infatti l’Inter non ha mai perso nelle 3 trasferte disputate sul campo del Bayern Monaco (2 vittorie e un pareggio). Inoltre l’ultima italiana a uscire con un risultato positivo dall’Allianz Arena è stata proprio l’Inter, che nel marzo 2011 vinse 3-2 nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Probabili formazioni di Bayern Monaco-Inter

BAYERN MONACO (4-2-3-1) – Ulreich; Mazraoui, Upamecano, de Ligt, Davies; Kimmich, Sabitzer; Gnabry, Musial, Tel; Choupo-Moting. All. Julian Nagelsmann

INTER (3-5-2) – Onana; Skriniar, de Vrij, Acerbi; Darmian, Çalhanoglu, Asllani, Mkhitaryan, Gosens; Lautaro Martinez, Correa. All. Simone Inzaghi

ARBITRO: Ivan Kruzliak (Slovacchia)

Bayern Monaco-Inter: dove vederla in tv e in streaming

La partita sarà trasmessa in diretta in chiaro su Canale 5. Sarà possibile seguire la partita anche in diretta tv su Sky Sport Football (canale 203) e Sky Sport (canale 253) e in live streaming sulle app Now e Infinity + su tablet, smartphone e PC.