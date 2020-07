“Battiti Live”, questa sera la registrazione a Manfredonia

Anche Manfredonia è “nel cuore della musica” con il “Vodafone Battiti Live”, l’evento musicale dell’estate targato RadioNorba, che quest’anno festeggia il suo 18° anno di attività.

Stasera, infatti, dal Solarium “La Roca Solarium Beach” (Loc. Acqua di Cristo) si registreranno i collegamenti con il main stage di Otranto (con la conduzione di Alan Palmieri e Elisabetta Gregoraci e l’esibizione dei migliori artisti del momento) per la puntata che andrà in onda domenica 2 agosto.



A collegarsi da Manfredonia sarà Mariasole Pollio, star di fiction di successo come «Don Matteo» e reginetta su Instagram con i suoi 1.3 milioni di seguaci (per il terzo anno consecutivo sarà l’inviata di «Battiti Live»), che consentirà al pubblico di interagire con il main stage di Otranto. Per Manfredonia – scelta per i collegamenti con il pubblico assieme ad altre note località marine della Puglia: Giovinazzo, Mola di Bari, Monopoli e Porto Cesareo – un’importante occasione di promozione mediatica. Infatti, “Battiti Live”, oltre alla prestigiosa sponsorship di Vodafone, andrà in onda ad agosto in prima serata su Italia, oltre che su Radionorba, Radio-norba Tv, Telenorba, Mediaset Extra e, on demand, su Mediaset Play.

“Per l’accesso alla nostra struttura è suggerita, come sempre, la prenotazione del tavolo (ᴄᴇɴᴀ / ᴅʀɪɴᴋ) al fine di potervi garantire un servizio migliore – fanno sapere da “La Roca” –

Inoltre, ricordiamo che l’utilizzo della mascherina è obbligatorio. L’ingresso sarà garantito rispettando tutte le normative anti-covid attualmente in vigore”.



Ogni anno i principali protagonisti dell’estate italiana salgono sul palco dell’evento per esibirsi con i tormentoni della stagione, quest’anno non sarà da meno. Infatti, il Radionorba Vodafone Battiti Live potrà contare sulla partecipazione dei grandi nomi della musica del Bel paese, questi quelli annunciati sul sito ufficiale di Radionorba: Piero Pelù, J-Ax, Irama, Annalisa, Elodie, Fedez, Shade, Takagi&Ketra, Elettra Lamborghini, Raf, Gigi D’Alessio, Alberto Urso, Clementino, Francesco Renga, Nek, The Kolors, Fabrizio Moro, Ermal Meta, Diodato, Baby K, Giusy Ferreri e Gabri Ponte.



In aggiunta, troveremo anche Anna Tatangelo con Geolier, Francesco Gabbani, Le Vibrazioni, Pinguini Tattici Nucleari, Boomdabash, Alessandra Amoroso, Rocco Hunt, Dotan, Gaia, Ana Mena, Fred De Palma, Aiello, Danti, Il Tre, Bugo, Anna, Mr. Rain, Cara, Chadia Rodriguez, Federica Carta, Emma Muscat, Astol, Ernia e Random.