Battiti Live, domani meeting di benvenuto

Domani, giovedì 24 giugno, alle ore 17, nella Sala Triangolare del Castello Aragonese di Otranto, alla vigilia della prima puntata, si terrà un meeting di benvenuto del Radio Norba Cornetto Battiti Live 2021, alla presenza del Sindaco di Otranto Pierpaolo Cariddi, del Presidente di Radionorba Marco Montrone, dei conduttori dello show, Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, del regista Luigi Antonini, e di alcuni sindaci dei Comuniche hanno ospitato le tappe “on the road” di Battiti, fra i quali il presidente dell’Anci Antonio Decaro.

Cinque gli appuntamenti in programma ad Otranto nei prossimi dieci giorni: 25, 27 e 29 giugno, 1 e 3 luglio, tutti in diretta su Radio Norba, Radio Norba Tv e Telenorba. Da metà luglio è invece in programma la trasmissione in prima serata su Italia 1.

Nel corso del meeting di benvenuto saranno annunciate le ultime novità, anche in relazione al cast artistico.