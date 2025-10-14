Sport Manfredonia
Battibeccho a fine gara: due giornate di squalifica a Carullo
Squalificato per due giornate il calciatore del Manfredonia Gioacchino Carullo, “Per essersi al termine della gara avvicinato testa a testa ad un allenatore avversario rivolgendogli espressioni offensive provocando un assembramento di persone”.
Stesso motivo e stessa squalifica per il tecnico martinese Massimiliano Maggi.