Basta: “Noi manfredoniani non siamo questi”

Quanto avvenuto questa notte presso il “lunapark”di Manfredonia mi lascia a dir poco interdetto.

Dopo due anni di restrizioni, finalmente si era tornata a festeggiare la nostra Madonna, si era tornata a fare la processione, erano tornati gli eventi, le bancarelle e le giostre della festa patronale.

Tutto questo però, è stato rovinato da un gesto vile e vergognoso.

Ricordo quando ero più piccolo, che attendevo con ansia la “Festa Madonna ” per avere dai miei genitori il permesso di far mattina per andare alle giostre. Non oso immaginare lo stato d’animo dei ragazzi, nonché quello dei genitori, quando hanno vissuto ed appreso quanto successo.

L’ennesimo episodio che accende i riflettori su un tema importantissimo, che ogni livello istituzionale ha il dovere di prendere definitivamente in mano, quello della sicurezza, ma non con azioni spot come quelle a cui siamo stati abituati negli ultimi tempi, ma con il presidio reale dei territori.

MANFREDONIA NON È QUESTA. NOI MANFREDONIANI NON SIAMO QUESTI.

Un pensiero ed un abbraccio a coloro che si sono trovati costretti a scappare via in un giorno così bello e di festa.

Giuseppe Basta – ViceSindaco di Manfredonia