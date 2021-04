Barone scrive ai Comuni in merito all’avviso pubblico per le richieste di contributo per progetti per la costruzione e riqualificazione di asili nido

L’assessora al Welfare Rosa Barone ha inviato una comunicazione ai Comuni in merito all’avviso pubblico pubblicato dai Ministeri dell’Interno e dell’Istruzione per la presentazione delle richieste di contributo per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà comunale destinati ad asili nido, scuole dell’infanzia e centri polifunzionali per i servizi alle famiglie, con una dotazione di 700 milioni di euro per il quinquennio 2021 -2025.

“Come assessorato al Welfare – spiega Barone – i servizi per l’infanzia rappresentano per noi una priorità. Per questo ho inviato una comunicazione ufficiale ai Comuni, ritenendo fondamentale cogliere l’opportunità data dal Governo. Purtroppo i dati ci dicono che la pandemia ha portato al Sud il crollo dell’occupazione femminile, con percentuali allarmanti: nel secondo trimestre 2020 l’emergenza sanitaria ha cancellato quasi l’80% dell’occupazione femminile creata tra il 2008 e il 2019. Le donne non devono più essere costrette a scegliere tra lavoro e famiglia, per questo è importante il potenziamento degli asili nido. Con gli uffici stiamo lavorando per potenziare i servizi per l’infanzia e per una programmazione efficace degli interventi da mettere in campo”.