Barone: “Inaugurare campetti sportivi realizzati con i soldi dei cittadini espressione più triste della vecchia politica”

“Sappiamo la passione che anima Emiliano per il taglio dei nastri. Quello che succede dopo, con strutture inaugurate e mai entrate in funzione, non gli interessa, così come non interessa all’assessore Piemontese che lo ha accompagnato in un tour elettorale mascherato da impegni istituzionali per tutta la Capitanata, territorio di cui fino ad ora non si è minimamente occupato”. Lo dichiara la consigliera regionale del M5S Rosa Barone.

“Si è passati con disinvoltura – continua la consigliera – dall’inaugurazione del campetto sportivo di Castelluccio dei Sauri, realizzato lo ricordiamo grazie allo stanziamento della Regione e quindi con soldi di tutti i cittadini, al restyling della piazza di Cagnano Varano. Cerimonie continue che si sa in tempo di elezioni non guastano mai. Pensiamo che lo sport sia fondamentale per la comunità, ma approfittare dei contributi regionali per la realizzazione di campi sportivi per avere visibilità e girare la Puglia per inaugurarli è l’espressione più triste della vecchia politica. Sarebbe stato bello che questi servizi fossero stati inaugurati anni fa e non ora, in campagna elettorale. Emiliano e compagnia ovviamente si sono tenuti alla larga da quelli che sono i problemi della Capitanata per cui chiediamo risposte da anni, ad esempio i collegamenti regionali inesistenti o la sanità a pezzi. Di inaugurazioni e cerimonie i cittadini non sanno che farsene”./comunicato