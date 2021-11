Barone: “Il progetto della Regione Puglia per l’istituzione di spazi d’ascolto e sportelli informativi per le vittime di reato ammesso al finanziamento del Ministero della Giustizia”

“Sono orgogliosa di poter annunciare che la Regione Puglia ha ottenuto il finanziamento per il progetto ‘Dalla loro parte. Sportelli informativi e Spazio di Ascolto per le vittime di reato’ presentato al Ministero della Giustizia nell’ambito del programma destinato allo sviluppo di servizi per l’assistenza alle vittime di reato. Ringrazio gli uffici per il lavoro fatto, che ha portato la nostra Regione ad essere tra le poche in Italia ad essere stata ammessa a finanziamento. Sono infatti solo sei le Regioni la cui proposta è stata dichiarata ammissibile, sulle 14 che avevano presentato un progetto”.

Lo dichiara l’assessora al Welfare Rosa Barone.