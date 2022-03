Barone e Di Bari domani a Bovino (Fg) per incontrare i Comuni della provincia di Foggia Bandiera Arancione

L’assessora al Welfare, Rosa Barone, e la consigliera delegata alle Politiche culturali, Grazia Di Bari, incontreranno domani venerdì 18 marzo 2022 alle ore 16.00, nel Palazzo di città di Bovino, i sindaci dei Comuni della provincia di Foggia insigniti della Bandiera Arancione dal Touring Club Italiano.

La Bandiera Arancione è una certificazione del Touring Club Italiano che premia i borghi dell’entroterra che godono di un patrimonio storico, culturale e ambientale di pregio e che al tempo stesso sanno offrire al turista un’accoglienza di qualità, ed è uno strumento di valorizzazione del territorio.

La provincia di Foggia conta otto Comuni Bandiera Arancione: Troia, Sant’Agata di Puglia, Rocchetta Sant’Antonio, Orsara, Bovino, Pietramontecorvino, Alberona e la new entry Biccari.

“L’incontro di domani – spiegano Di Bari e Barone – sarà il primo forum tra i Comuni della provincia di Foggia che hanno ottenuto questo riconoscimento. Riteniamo che sia il primo passo del percorso per progettare nuove politiche condivise per quello che riguarda la promozione culturale di questi Comuni e l’occasione per confrontarci con i sindaci di queste aree meravigliose che rappresentano un patrimonio inestimabile per la nostra regione”.