Barletta-Manfredonia finisce a reti inviolate

Finale dal San Sabino di Canosa Barletta 1922-Manfredonia Calcio 1932 0-0

Un Manfredonia tosto e coriaceo esce indenne dalla trasferta con la capolista Barletta e impone il pareggio a reti bianche, fermando i padroni di casa reduci da 12 vittorie consecutive e a punteggio pieno.

Per i biancocelesti di mister Franco Cinque una prova di orgoglio ed un pareggio che in graduatoria porta a 21 i punti in classifica.

Foto della pagina del Manfredonia Calcio 1932