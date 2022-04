Barletta Calcio: “Tre nostri tifosi in ospedale, i giocatori arrivati in campo piangendo”

+++ Ferma condanna per i fatti di Manfredonia, ognuno si assuma le proprie responsabilità. I responsabili vengano assicurati alla giustizia +++

Questo non è calcio. Quanto accaduto nel pomeriggio di ieri a Manfredonia è deplorevole oltre che imbarazzante. Il pullman con a bordo i nostri ragazzi e quello con a bordo i nostri tifosi sono stati letteralmente assaliti da un gruppo di scalmanati.

Com’è possibile che nel 2022 possano ancora accadere questi episodi? Come è possibile che non ci sia stata l’organizzazione necessaria per prevenire prima e contrastare più questi episodi? Sono domande alle quali l’Asd Barletta 1922 vorrebbe una risposta, ognuno si assuma le proprie responsabilità.

Solo il caso ha voluto che quello che è stato un vero e proprio agguato potesse degenerare in tragedia.

Tre nostri tifosi sono feriti in ospedale e necessiteranno di operazione, i nostri ragazzi sono arrivati in campo piangendo. Doveva essere una festa, è stato invece un pomeriggio cupo.

Il nostro auspicio è che grazie ai sistemi di videosorveglianza presenti in zona, i responsabili di questa vergogna vengano assicurati alla giustizia e puniti. Chiediamo, inoltre, alla FIGC Puglia di prendere i provvedimenti utili a scongiurare il ripetersi di situazioni come quella vissuta ieri dai nostri ragazzi e dai nostri tifosi cui esprimiamo la massima vicinanza e il massimo supporto.

ASD Barletta Calcio 1922