Barber Shop Elia Salvemini ed il sogno Los Angeles

Il Team Barber Shop di Elia Salvemini, sito a Manfredonia in Via Tribuna 6, si appresta, per il quarto anno consecutivo, ad arrivare tra i primi otto in Italia su quasi 500 partecipanti, sognando la finale del 24 marzo a Los Angeles nella competizione dell’American Crew All Star Challenge.

“Per me e mio fratello Michele è stato un anno intenso” spiega Elia Salvemini “tra corsi a L’Egiziana, Irapl ed altri in tutta Italia, ma questi sono i risultati senza trascurare mai la mia attività”.

“I miei ringraziamenti” continua ” vanno a chi ha creduto in questo progetto, ossia mio fratello, i miei ragazzi, la fotografa Mariella Prencipe, l’estetista Margherita Potito. Un grazie particolare a mia moglie Valentina che mi consiglia dietro le quinte”.

“Ringrazio, infine, chi ci segue sui social, Los Angeles ci aspetta”.