Bar Centrale e Ciao Maschio, anticipazioni 21 novembre Bar Centrale e Ciao Maschio, anticipazioni e ospiti 21 novembre: da Crispiano ad Al Bano, il sabato di Rai 1

Sabato 21 novembre su Rai 1 appuntamento con Bar Centrale e Ciao Maschio. Tra gli ospiti Elisa Isoardi accoglie le storie di Monte San Savino, mentre Nunzia De Girolamo intervista Al Bano.

Doppio appuntamento da non perdere su Rai 1 sabato 21 novembre con due programmi che accompagneranno il pubblico tra racconti di territori, personaggi e storie di vita. Nel pomeriggio tornerà Bar Centrale, il people show condotto da Elisa Isoardi, mentre nel tardo pomeriggio spazio a Ciao Maschio, il programma di Nunzia De Girolamo.

Da una parte il viaggio alla scoperta di una comunità italiana e delle sue tradizioni, dall'altra una lunga intervista a uno dei protagonisti assoluti della musica italiana. Cosa vedremo nella nuova puntata di Bar Centrale? Chi saranno gli ospiti di Ciao Maschio? E a che ora andranno in onda i due programmi su Rai 1?

Bar Centrale fa tappa in Puglia

Il primo appuntamento della giornata sarà con Bar Centrale, il people show guidato da Elisa Isoardi.

La trasmissione farà tappa in uno storico bar di Crispiano, comune pugliese che sarà protagonista di uno spazio dedicato alle sue masserie, alle bellezze del territorio e alle storie delle persone che lo rendono unico.

In studio, accanto a Elisa Isoardi, saranno presenti gli ospiti fissi Serena Bortone, Rosanna Lambertucci, Gigi Marzullo e Francesco Giubilei, mentre Davide Rondoni interverrà in collegamento per commentare i temi dell'attualità.

Al Bano protagonista della nuova puntata di Ciao Maschio

A seguire spazio a Ciao Maschio, il programma condotto da Nunzia De Girolamo.

L'ospite principale della puntata sarà Al Bano Carrisi, protagonista di una lunga intervista in cui ripercorrerà i momenti più importanti della sua carriera artistica e della sua vita personale.

Il cantante pugliese, tra i più amati dal pubblico italiano e internazionale, si racconterà senza filtri affrontando temi legati alla musica, alla famiglia e al successo costruito nel corso di decenni.

La sua presenza rappresenta senza dubbio uno degli appuntamenti più attesi del weekend televisivo.

Gli altri ospiti e gli orari su Rai 1

Nel salotto di Nunzia De Girolamo ci saranno anche Edoardo Tavassi e Antonio Mezzancella, oltre alla tradizionale "Comitiva", composta questa settimana da Francesco Arienzo, Sergio Assisi e Pino Strabioli.

Per quanto riguarda la programmazione:

Bar Centrale andrà in onda sabato 21 novembre alle ore 14:00 su Rai 1;

Ciao Maschio sarà trasmesso alle ore 17:05 sempre su Rai 1.

Due appuntamenti diversi ma accomunati dalla voglia di raccontare l'Italia, le sue storie e i suoi protagonisti, accompagnando il pubblico per gran parte del pomeriggio del sabato.