Bando Start, Gatta: “Procedura farraginosa, e quei documenti richiesti…”

“Dovrebbe essere uno strumento veloce e idoneo a dare immediato ossigeno a tutti i nostri professionisti, alle partite iva e ai lavoratori autonomi, ma purtroppo dobbiamo constatare che anche il bando “Start” sia diretta espressione della miopia di questo governo regionale e della sua abilità a complicare la vita dei cittadini. Infatti, già giungono le prime segnalazioni da parte di soggetti potenzialmente beneficiari della misura: sono tutti preoccupati e scoraggiati per la farraginosità delle procedure e per la quantità di documenti richiesti.

Tra questi ultimi, vengono richieste persino le copie conformi della dichiarazione dei redditi, quando per legge basterebbe un’autocertificazione. Il che, ovviamente, stride con quella semplificazione burocratica tanto sbandierata mentre questa giunta regionale opera nella direzione opposta. Non solo: oltre al danno anche la beffa! Infatti, è richiesto il pagamento della marca da bollo, un sacrificio odioso e assurdo per chi anela ad un sostegno per andare avanti!

Il nostro tessuto economico ha bisogno di misure facili e veloci che diano immediata liquidità a tutti gli operatori. Questo bando, in particolare, mira ad erogare risorse a fondo perduto: benzina in serbatoi rimasti a secco dopo il Coronavirus, e predisporre un sistema celere per l’accesso è di vitale importanza. Purtroppo, l’efficienza nel dare risposte politiche ai bisogni impellenti della comunità non è una prerogativa del governo Emiliano. A meno che le procedure non siano state progettate in modo così articolato e complesso per disincentivare la presentazione delle domande…”.