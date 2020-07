Bando Start, FdI: “Procedura farraginosa. Ennesima occasione persa per dimostrare efficienza”

Dichiarazione dei consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Erio Congedo, Giannicola De Leonardis, Luigi Manca, Renato Perrini, Francesco Ventola e Ignazio Zullo



“Procedura di inserimento farraginosa, nessuna risposta da chi si occupa del sistema operativo, dati personali in chiaro sul sito; e poi le promesse disattese: “Vicinanza concreta, nessuno resterà escluso”. Il bando Start -pensato dalla Regione Puglia per i professionisti esclusi dalle misure di aiuti del Governo nazionale- è un vero disastro: tantissimi pugliesi in queste ore stanno denunciando l’assenza degli aiuti proprio per quei lavoratori occasionali senza partita Iva, non iscritti alla Gestione Separata che, nel bando, risulta essere invece proprio un requisito di ammissibilità.



Un consueto caso di proclama e di contraddizione di questo governo regionale che, sebbene di centrosinistra, dimentica sempre gli ultimi, i più bisognosi. Di fatto con il bando Start, quindi, si vanno ad aiutare le categorie che hanno già ricevuto gli aiuti del Governo nazionale e non anche coloro che hanno un reddito al di sotto dei 5.000€ e che, in virtù di questo, dovrebbero essere tutelati più degli altri.



Auspichiamo un’immediata revisione sia del bando sia della procedura di partecipazione. Nel frattempo si è persa un’altra occasione di mostrare l’efficienza di questo governo regionale”./co municato