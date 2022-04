Bando Smart Go City 2.0, finanziamenti per il rinnovo dei bus in Puglia

E’ in fase di pubblicazione l’”Avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali finalizzate al rinnovo del parco automobilistico del TPL urbano SMART GO CITY – seconda edizione” promosso dalla Sezione Mobilità sostenibile e Vigilanza TPL dell’Assessorato ai Trasporti e alla Mobilità Sostenibile della Regione Puglia.

L’Avviso mette a disposizione delle Amministrazioni comunali pugliesi, dotate di servizi di TPL in corso di validità, 14.400.483,26 euro a valere sulle risorse del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 dell’Asse IV Azione 4.4, sub-Azione 4.4.b “Rinnovo del materiale rotabile”. Sono esclusi dalla partecipazione i Comuni che hanno già usufruito degli stanziamenti della prima edizione del bando SMART GO CITY del 2018, che ha già finanziato 15 proposte progettuali, per un contributo pubblico totale pari a € 39.126.044,74 per 118 nuovi bus .