Bando Cultura e Turismo: cambio di orario

La direzione di Pugliapromozione avvisa che dal prossimo 5 ottobre sarà possibile presentare le istanze, esclusivamente in via telematica attraverso la procedura on line, per accedere alle sovvenzioni di “Custodiamo Turismo e Cultura” non più dalle ore 9.00 ma dalle ore 14.00 del 5 ottobre 2020 e fino alle ore 12.00 del 20 novembre 2020 – sul portale CUSTODIAMO TURISMO E CULTURA IN PUGLIA, rispettivamente nelle sezioni TURISMO e CULTURA (al link www.custodiamoturismocultura.regione.puglia.it). Lo spostamento di orario è dovuto a ragioni tecniche e dettato dalla necessita di allineamento dei provider SPID.