Banda Galileo: “Battaglia vinta, finalmente un bidoncino per gli escrementi dei cani”

Ciao! Volevo mettervi a conoscenza del fatto che abbiamo finalmente avuto un riscontro positivo in via Galileo Galilei con l’installazione di un bidoncino porta escrementi di cani, che si spera possa essere utilizzato correttamente e che duri. Adesso bisogna solo raccoglierla. Ecco alcune foto. Grazie ancora per il vostri supporto!

Banda Galileo