Bambini e rap: Domani 17 Giugno evento conclusivo di RAPPO DUNQUE SONO presso l’Arena di Parcocittà

Educare i più piccoli attraverso un linguaggio universale che non conosce frontiere, né razze, né religioni: è questo il vero potere aggregante della musica, è questa l’essenza stessa di RAPPO DUNQUE SONO, l’Azione del Centro “TUTTO IL BELLO CHE C’È” di FoggiaChildren, il progetto selezionato dall’Impresa Sociale “Con i Bambini” nell’ambito del fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e che vede come Ente capofila l’ARCI provinciale di Foggia.

Imparare a scrivere un brano, “metterlo in musica” e registrarlo. Conoscere il Rap, affrontare tematiche sentite e più che mai attuali come cyberbullismo, dipendenze da web ed impatto Generazione Z. Proprio sul solco del successo targato 2020 e grazie alla disponibilità delle scuole è partita, lo scorso 29 marzo 2021, un’altra straordinaria avventura con RAPPO DUNQUE SONO che si è letteralmente sdoppiato in due livelli: il primo tenuto con la classe quinta del XI Circolo Didattico della scuola elementare San Ciro di Foggia; il secondo, invece, con i ragazzi di prima media (ex alunni San Ciro), gli stessi protagonisti di “Videolezioni”, una video-produzione musicale uscita l’estate scorsa che raccontava delle difficoltà vissute dai giovani in periodi di quarantena. Così “armati” di passione e con tanta voglia di fare, e guidati dagli esperti del settore Remo Amatore, Totò Nasty e K9, tutti gli alunni, grandi e piccini, di entrambi i laboratori di RAPPO non si sono fatti intimorire dalla DAD e si sono immersi in una esilarante avventura a suon di metriche e di basi, realizzando anche quest’anno, un vero e proprio miracolo: ben due video finali intitolati “L’Amico intelligente” e “Arriva l’estate” che verranno presentati alle famiglie e alla stampa domani, GIOVEDÌ 17 GIUGNO 2021 ALLE ORE 19, nella splendida cornice dell’anfiteatro di Parcocittà. Seguirà poi un live set con Totò Nasty e K9.

CENNI DI STORIA…

Avviato l’anno scorso con la quinta elementare dell’XI Circolo Didattico San Ciro di Foggia, il laboratorio si svolse grazie all’impegno degli esperti in campo musicale Remo Amatore e Totò Nasty che tracciarono con gli alunni un vero percorso di educazione al suono partendo proprio dalle basi. Un cammino seguito e attenzionato nei minimi particolari che si concluse con la realizzazione di un video musicale dal titolo “Videolezioni” in cui gli stessi bambini raccontarono sulle note del rap, le interminabili e faticose giornate di quarantena dovuta alla pandemia da Covid-19. Lo stesso video, scaturito quindi da un’esperienza all’insegna della riscoperta dei piccoli e grandi aspetti della vita attraverso un percorso musicale artistico e culturale, venne poi presentato a genitori e giornalisti in un evento pubblico serale conclusivo lo scorso 13 luglio 2020 nell’anfiteatro di Parcocittà. In quell’occasione, ad arricchire la serata, il magnifico video-contributo del calciatore Alberto Gerbo, dello youtuber Muscix, dello speaker radiofonico di Radionorba Marco Guacci e dei rapper Kiave, Claver Gold e Mecna.