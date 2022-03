Balneari, Tasso presente con Rotice: “Difendere i diritti degli operatori” – Il video

Non si può cancellare con una norma anni di lavoro, anni di investimenti, il valore di un’azienda, il sostegno di tanti lavoratori.

Se si rende necessario un riordino del settore balneare, si deve partire da una ricognizione delle aziende esistenti, dal loro valore, dalla qualità degli investimenti e del servizio offerto.

E’ innegabile la priorità di chi su questa attività ha fondato il proprio progetto di vita, per sé, per la propria famiglia e per i dipendenti.

Bisogna legiferare con equità, affinché le norme siano giuste e non punitive, considerando la storicità delle aziende balneari.

Oggi sul palco c’era un consenso trasversale a sostegno di questa categoria.

Speriamo che tutto ciò si traduca in appoggio anche in Parlamento.

Sottolineo la presenza del Sindaco di Manfredonia, Gianni Rotice, e dell’assessore al bilancio, Antonella Lauriola, con la delegazione dei balneari di Manfredonia.

Piazza stracolma di operatori provenienti da ogni parte d’Italia.