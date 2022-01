Balli, trenini e festa al Petruzzelli di Bari in diretta su Canale 5: l’ira dei gestori delle discoteche

Grande spot per Bari ieri, su Canale 5, per salutare il nuovo anno, anche in presenza del sindaco Decaro.

Sui social, però, sono tanti i post di cittadini e gestori di locali e luoghi della musica che fanno notare un grande controsenso: il pubblico in piedi a ballare (sia mentre alcuni cantanti si esibivano sia alla mezzanotte) seppur al proprio posto e con la mascherina ffp2. “Gli artisti in consolle sono pronti a trasformare il Petruzzelli in una grande discoteca”, ha annunciato alla mezzanotte la conduttrice Federica Panicucci, scatenando le polemiche.

E al brindisi è partito anche un trenino, “come nella miglior tradizione di Capodanno”, ha detto la stessa conduttrice. Non di un Capodanno in piena pandemia e con i contagi che continuano ad aumentare vertiginosamente, però. “Una sola domanda…perché? Oggi muore definitivamente la democrazia”, scrivono dalla pagina del Demodè club di Modugno, tra i locali costretti a chiudere.