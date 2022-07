Balconi d’Amore: il protagonista del videoclip e le nuove date!

Da “i Fratelli De Filippo” e “Don Matteo” ai Balconi d’amore. Sarà Domenico Pinelli, infatti, il protagonista del videoclip della canzone “Sona chitarra mia” dei Tarantula Garganica.

L’OSPITE. Tra una replica e l’altra dello spettacolo teatrale “I fratelli De Filippo”, per la regia di Sergio Rubini, l’attore napoletano raggiungerà un Balcone d’amore a sorpresa per partecipare ad una delle prossime serenate. E ci sarà da divertirsi, come dimostrano le prime tappe dell’iniziativa aperta alle più svariate forme d’amore: “Quando abbiamo lanciato il format – spiegano i promotori – non sapevamo bene cosa ne sarebbe uscito e che portata avrebbe avuto. Ora che le prime serenate, a Mattinata e Apricena, sono state realizzate possiamo dirlo: il risultato è stato esaltante. Tutto è andato ben oltre le nostre più rosee aspettative e abbiamo registrato una grande partecipazione di pubblico”.

L’IDEA. Le serenate saranno veri e propri eventi pubblici, inseriti nei cartelloni estivi dei comuni del Gargano che metteranno a disposizione i loro balconi più belli. Saranno delle feste dell’intero paese, con musica, intrattenimento, e gadget.

LE PROSSIME TAPPE. I prossimi appuntamenti con Balconi d’amore sono in programma l’8 e il 14 agosto a Monte Sant’Angelo, l’11 agosto a San Nicandro Garganico, il 12 agosto a San Marco in Lamis, il 13 agosto a Mattinata (dove è prevista una tripla tappa dato che si tornerà anche il 27 agosto e il 17 settembre) e il 20 agosto ad Apricena.

COME ADERIRE. La partecipazione è aperta a chiunque ed è gratuita. Per partecipare e organizzare una serenata (al partner, ai genitori, a un amico, a un animale, alla propria città, etc…), si può compilare il form sul sito www.balconidamore.it, raccontando la propria storia.