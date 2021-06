Baia dei Mergoli tra le 10 spiagge più belle al mondo per il “National Geographic”

Tra le spiagge più belle del mondo secondo il National Geographic c’è la Baia dei Megoli o delle Zagare in Puglia. Ma non deve stupirci in fondo, perché la nostra penisola a livello naturalistico ha alcuni tra gli spot più belli e la Puglia è una regione che ha parecchi assi nella manica.

Una costa fatta da sabbia e ciottoli, con un mare cristallino, divisa in tre spiagge da rocce sporgenti. Una delle tre è raggiungibile solo via mare, e lo spettacolo è veramente mozzafiato. Una bellezza tale da averla portata ad essere una delle cartoline più famose del Gargano.

tratto da: https://www.msn.com/it-it/viaggi/notizie/puglia-%c3%a8-tra-le-10-spiagge-pi%c3%b9-belle-al-mondo-secondo-il-national-geographic/ar-AALxp47