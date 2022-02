Bacio in diretta tra i due ex storici Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker

Durante il programma in prima serata “Michelle Impossible” su Canale 5, ospite della conduttrice Italo Svizzera Michelle Hunziker il suo ex storico Eros Ramazzotti.

Grande affetto tra i due ex che cantano alcune delle canzoni più popolari del cantante romano. Durante alcune battute i due ex storici fanno impazzire i fan scambiandosi un bacio in diretta

Domani il picco di share sarà questo#MichelleImpossible pic.twitter.com/l9iN1dEjRn — A Là 💍| friends s6 (@lauracivitelli) February 16, 2022