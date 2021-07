Baciami a Mattinata

Il bacio è un atto d’amore universale, si dice che può coinvolgere circa 35 muscoli facciali e provocare fino a 120 battiti cardiaci al minuto, perché un bacio è emozione, è affetto, è unione.

Un gesto così bello al quale abbiamo voluto dedicare una speciale sosta sulla nostra terrazza affacciata sul mare, per invitare i cittadini e i turisti a baciarsi a Mattinata e condividere sui social questo bacio panoramico.

Un pannello che non è solo un invito, ma nel nostro piccolo vuole essere un manifesto di civiltà, di libertà, di inclusione, dove un gesto così semplice, così bello, spontaneo, naturale non conosce pregiudizio o discriminazione, perché in fondo baciarsi è solo un atto d’amore!

E allora lasciati ispirare dalla bellezza del nostro mare e condividi con noi il tuo #BacioaMattinata