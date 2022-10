Baby Gang in azione a Stornara, l’allarme sui social, insulti e pietre ai passanti.

La preoccupante segnalazione di un utente sul gruppo facebook “Stornara life”:

“Faccio questo post rivolgendomi alle autorità (Carabinieri) e al Signor Sindaco di Stornara. Da alcune sere nella zona 167 in via Salvator Rosa si sta verificado una cosa davvero esasperante. Una Baby Gag sicuramente di Cerignola, sta mettendo a soqquadro il quartiere. Ho chiamato i carabinieri di Stornara, ma non si sono visti (bella cosa). Stasera ci hanno riempito di insulti e pietre contro le macchine e sul balcone. Ho provato a chiamare anche il Sindaco che mi dava irraggiungibile. Tutta la gente era fuori, ma questi ragazzi sono dei delinquenti. Hanno dato fastidio anche ad una ragazza che abita vicino a me. Chiedo alle autorità di questo paese di prendere provvedimenti per non andare incontro in situazioni spiacevoli. Donne e persone ingiuriate senza nessun motivo. Questo non è un caso isolato, ma tutte le sere intorno alle 21:00 e le 22:30. Grazie e scusate lo sfogo, ma mia madre è stata ricoperta di insulti indicibili.”