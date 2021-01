Azzolina ad Uno Mattina: “Facile chiudere la scuola perché non ha bisogno di ristori. Ora io li chiederò”

La ministra dell’Istruzione Azzolina questa mattina è stata ospite di Uno Mattina ed ha dichiarato:

“Non credo si possa pensare di recuperare d’estate: bisogna recuperare oggi. E’ più facile chiudere la scuola perché la scuola non ha bisogno di ristori. Sarò io oggi a chiedere i ristori formativi: ci sono anche bambini della scuola primaria che sono andati a scuola meno ma so bene che vengono da 3 mesi di dad dell’anno precedente. Chiederò ristori formativi per fare apprendimenti potenziati anche nel pomeriggio, per fare educazione all’affettività e incrementare l’aiuto psicologico: ora bisogna intervenire non di certo in estate”.