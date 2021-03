Azione Manfredonia presenta il Comitato Direttivo, Antonio De Michele è il coordinatore

Giovedì 18 marzo è stato approvato all’unanimità di tutti gli iscritti al partito Azione Manfredonia il Comitato Direttivo Cittadino.

Coordinatore: Antonio De Michele Presidente: Fabio Gentile Vice Presidente: Gaetano Brigida Segretario organizzativo: Pasquale Artuso Tesoriere: Matteo Trotta Portavoce: Teodoro Impagnatiello Rapporti con le Istituzioni: Roberto Lo Scocco Coordinamento tavoli tematici: Tommaso Rinaldi Azione Donna: Enza Lombardi Coordinamento Area Legale: Annaleda Trotta Under 30: Alberto Casucci.

“Siamo felici di queste nomine e dell’approvazione ad unanimità da parte degli iscritti. Il nostro compito sarà fare politica perché nessuno di noi ha degli interessi diretti in essa, recuperando e promulgando quei valori intrinseci nella corretta gestione della Res Pubblica dichiara Antonio De Michele, coordinatore di Azione Manfredonia.

Sarà fondamentale il supporto di ogni iscritto e di chi vorrà intraprendere con noi questo percorso tortuoso ma affascinante. Sono convinto che sconfiggere l’ignoranza e gestire la paura, governando il cambiamento, è possibile. Dipende solo da noi. Non siamo condannati a scegliere il male minore. Manfredonia è più forte di chi la vuole debole”.

Interviene sulla designazione anche l’On. Nunzio Angiola, che, oltre ad essere professore ordinario nell’Università di Foggia, è parlamentare di Azione e coordinatore provinciale del partito. Secondo l’On. Angiola, “Con la designazione del direttivo cittadino e la costituzione dei tavoli tematici entra nel vivo il progetto politico di Manfredonia in Azione. L’entusiasmo e la voglia di cambiamento degli oltre 60 componenti del comitato promotore e delle decine di iscritti si tradurrà in un’azione pervasiva e pervicace in grado di ribaltare definitivamente la situazione della città di Manfredonia, drammaticamente precipitata in una situazione politica comatosa negli ultimi anni. Invito tutti i manfredoniani a riflettere ed a dare una opportunità a chi finora non l’ha mai avuta, a dare una opportunità di misurarsi con il governo del Comune a Azione Manfredonia”.

Comitato Manfredonia in Azione!