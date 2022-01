Azione Manfredonia, De Michele ritira le dimissioni

Carissime amiche e carissimi amici azionisti.

Cari fondatori Carlo Calenda e Matteo Richetti.

Egregio coordinatore regionale Avv. Fabio Zecchino e coordinatore provinciale On.le Nunzio Angiola, coordinatore enti locali Dott. Michele Triventi.

Ho sempre concepito la politica come servizio per la propria comunità e per il bene comune.

Nella mia militanza partitica sono stato sempre mosso dalla passione per la politica e dal senso del dovere. Le parole ed il respingimento delle mie dimissioni da parte del nostro coordinatore regionale Avv. Fabio Zecchino e dell’intero direttivo cittadino, unite alle sollecitazioni arrivate da tutti gli attivisti e simpatizzanti di Azione Manfredonia, nonché alle parole di stima ed apprezzamento del lavoro fatto anche da semplici cittadini e da altre forze politiche, hanno imposto alla mia coscienza una riflessione.

All’esito quindi di tale riflessione, anche in considerazione del delicato momento precongressuale del partito, ho deciso di accogliere l’invito a ritirare le mie dimissioni

Continuerò quindi con la dedizione di sempre a guidare Azione Manfredonia almeno fino al congresso cittadino che si terrà a Marzo c.a.

Con stima Antonio De Michele