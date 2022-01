Azione: “Il Carnevale di Manfredonia, è ora di una Fondazione”

Da sempre il Carnevale Dauno prima e Carnevale di Manfredonia poi, è stato vanto e volano, anche se per pochi mesi dell’anno, per l’economia, la cultura e la creatività di un’intera cittadina.

Si è passati dai comitati organizzativi, all’Istituzione del Carnevale Dauno (carozzone politico), ripassando ai comitati organizzativi fino ad approdare all’Agenzia del Turismo, un consorzio misto pubblico (molto) e privato (poco) che ha fallito comunque il suo compito.

È giunta l’ ora di ripensare all’intera macchina organizzativa, di ripensare al Carnevale 365 giorni all’anno, includendo tutte quelle figure e professionalità che hanno dato lustro all’evento per anni: I maestri cartapestai, le sartorie, la creatività dei gruppi mascherati e l’impegno delle scuole che hanno abbracciato e portato alla ribalta la Sfilata delle Meraviglie. Ormai per l’organizzazione di un evento importante come quello del Carnevale di Manfredonia, volano per l’intera economia cittadina e del territorio, i tempi sono maturi e le condizioni ci sono tutte, affinché la nuova amministrazione comunale, anche grazie alla proprietà dei Capannoni dei carri allegorici, possa pensare alla “Fondazione del Carnevale di Manfredonia” inserendo gli stessi capannoni come capitale sociale.

Potrebbe essere la svolta per questo pezzo di storia della nostra città che non merita e non può essere ancora mortificata dal pressapochismo, dalla mancanza di programmazione. Noi del tavolo Turismo e Cultura di Azione Manfredonia siamo pronti a dare il nostro contributo fattivo di idee e spunti di riflessione.



Ci vorrà del tempo (almeno 6 mesi, vista anche l’emergenza pandemica) per fare questo e rimettere in moto un evento di straordinaria importanza che può incidere sull’economia, sul lavoro e sul turismo per anche solo alcuni mesi all’anno. Ci vorrà impegno, lungimiranza, management, capacità organizzativa e condivisione per portare al pari di Viareggio, Putignano, Ivrea, Acireale, Sciacca o Cento per citarne alcuni, il nostro Carnevale che al di là di tutto e di tutti è una cosa seria.

Tavolo tematico Turismo e Cultura Azione Manfredonia