Avvistata in Puglia un’auto da 8 milioni di euro, ne esistono solo 10 nel mondo

A Nardò (Lecce) è stata avvistata l’altra sera una Bugatti Centodieci da 8 milioni di euro. L’auto che consuma circo 1 litro di benzina ogni 500 metri era ferma ad un distributore di benzina appunto per un pieno.

L’auto in questione è stata creata nel 2021 per festeggiare i 110 anni dell’azienda fondata da Ettore Bugatti. Parliamo di un motore W16 8.0 quadriturbo da 1.600 cavalli, con un’accelerazione 0-100 km/h in 2,4 secondi e una velocità massima limitata a “soli” 384 km/h.

Al mondo ne esistono solo dieci esemplari ed uno di questi è di proprietà di Cristiano Ronaldo.

La Bugatti Centodieci è solo al terzo posto della classifica delle auto più costose di sempre.