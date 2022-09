Avviso straordinario per l’assegnazione del beneficio relativo alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e/o sussidi didattici A.S 2022-2023

(ART. 27 della LEGGE 448/1998– D. LGS. 63/2017)

La REGIONE PUGLIA ha pubblicato l’Avviso straordinario relativo alla concessione del beneficio per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e/o sussidi didattici per l’a.s. 2022/2023 (ex Legge 448/1998, art. 27; D. Lgs. 63/2017).

DESTINATARI

Sono destinatari del beneficio di cui al presente avviso le studentesse e gli studenti, residenti sul territorio regionale, il cui nucleo familiare abbia un reddito ISEE non superiore ad € 10.632,94, frequentanti le istituzioni scolastiche secondarie 1° grado e di 2° grado del sistema scolastico di istruzione, e che non abbiano presentato istanza entro il termine dell’avviso adottato con A.D n. 109 dell’8 giugno 2022, pubblicato sul BURP n. 67 del 16/06/2022, o che, pur avendola regolarmente trasmessa, non siano risultati ammessi, se nel frattempo hanno maturato i requisiti.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

L’invio della domanda deve essere effettuato da uno dei genitori, da chi rappresenta il minore o dallo studente, se maggiorenne, solo ed esclusivamente on-line tramite il sito:

www.studioinpuglia.regione.puglia.it

dalle ore 12:00 del 8 settembre 2022

alle ore 12:00 del 30 settembre 2022

