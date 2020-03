Avviso sospensione temporaneo presentazione domande bonus utenze domestiche

Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) con deliberazione n. 76/2020/R/com del 17.03.2020, ha disposto che per il periodo 1° marzo – 30 aprile, al fine di garantire la continuità di erogazione dei bonus ai cittadini che ne hanno diritto, ha previsto che a coloro che dovessero rinnovare la domanda di bonus oltre la scadenza originaria prevista dalla regolazione, ma comunque entro i 60 giorni successivi al termine del suddetto periodo di sospensione, sia garantita la continuità dei bonus medesimi, con validità retroattiva a partire dalla data di scadenza originaria e per un periodo di 12 mesi;

Pertanto, l’accesso al pubblico per la presentazione delle domande di rinnovo bonus utenze domestiche è sospeso sino al 3 aprile 2020, in relazione all’emergenza epidemiologica Covid 19 e salvo eventuali nuove disposizioni.

E’ possibile presentare la domanda in modalità telematica (Pec: protocollo@comunemanfredonia.legalmail.it ovvero mail: urp@comune.manfredonia.fg.it e firma digitale).

Coloro che si sono avvalsi del supporto dei CAF per la compilazione della pratica potranno utilizzare lo stesso CAF per la presentazione della istanza al Comune, secondo le modalità operative definite dagli stessi e secondo le intese con questo Ufficio, nei limiti consentiti dalla vigente normativa.

Manfredonia, 25 marzo 2020

3° Settore – Affari Generali